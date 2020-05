Corona-Idee wird zum Hit im Netz: Ein Duschvorhang rührt zu Tränen

Das Motto dieser Zeit lautet "Social distancing". Dies lässt viele die Zeit und die Umarmungen mit den Liebsten schmerzlich vermissen. So ging es auch Familie Cauvin aus Stratford-upon-Avon (England).

Der 29-jährige Anthony Cauvin hatte jedoch eine Idee, wie sich die Familie auch in Zeiten des Coronavirus in die Arme schließen kann. Das Video dazu begeistert das Netz.

Corona-Einfall #cuddlecurtain wird Hit im Netz

Anthony Cauvin bastelte einen transparenten Duschvorhang mit vier Ärmeln aus Kunststoff. Dieser stellt steril sicher, dass der Enkel seine Oma mal wieder fest in die Arme schließen konnte. In den sozialen Medien geht die "Social Distancing"- konforme Umarmung seit vergangenen Freitagnachmittag viral. Unter dem Hashtag #cuddlecurtain (übersetzt: "Knuddel-Vorhang") und den Worten "When Grannan wants a cuddle.. we deliver" postete Miriam Cauvin den Clip auf Twitter. Die Aufnahme wurde in den wenigen Tagen über 100.000 mal geteilt und rund 3,2 Millionen Menschen haben den rührenden Clip angesehen.

Die ältere Dame zeigt sich anfangs noch befremdet, ist aber kurze Zeit später sichtlich begeistert. Der Enkel ist ebenfalls berührt. Er sagte dem TV-Sender Sky-News: "Wenn man einen Menschen schon sein ganzes Leben kennt und diese Person wieder umarmen kann...alle hatten Tränen in den Augen."