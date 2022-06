Im Schatten des Kriegs in der Ukraine und der Flucht Zehntausender Menschen gerät das Elend anderer Flüchtlinge nach Ansicht von Aktivisten aus dem Blick: Die zehn am meisten vernachlässigten Flüchtlingskrisen weltweit finden einem am Mittwoch (1. Juni) veröffentlichten Bericht des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC) zufolge in Afrika statt. "Die Tatsache, dass die am meisten vernachlässigten Krisen der Welt alle in Afrika sind, zeigt das chronische Versagen der Entscheidungsträger, der Geber und der Medien, sich den Konflikten und dem menschlichen Leid auf diesem Kontinent zu widmen," sagte Jan Egeland, Generalsekretär des NRC.

Paradebeispiel sei die Demokratische Republik Kongo, die auf der Liste den Spitzenplatz einnimmt, gefolgt von Burkina Faso, Kamerun und dem Südsudan. "Es handelt sich um eine der schlimmsten humanitären Krisen dieses Jahrhunderts", sagte Egeland. Allein innerhalb der DR Kongo seien 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht, die Nahrungsmittelknappheit habe den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht: Ein Drittel der Bevölkerung hungere.

Humanitäre Krise in Afrika werde vernachlässigt: Welche Faktoren wurden einbezogen?

"Der Krieg in der Ukraine hat die immense Lücke aufgezeigt zwischen dem, was möglich ist, wenn die internationale Gemeinschaft während einer Krise an einem Strang zieht, und dem, was für Millionen Menschen die tagtägliche Realität darstellt", sagte Egeland. Bei der Erstellung der Liste der am meisten vernachlässigten Flüchtlingskrisen werden Mangel an Finanzierung, Medienaufmerksamkeit sowie internationalen politischen und diplomatischen Maßnahmen als Kriterien genommen.

An die sich verschärfende Situation im Osten der DR Kongo wies am Mittwoch auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) hin. Die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Miliz M 23 in den vergangenen Wochen hätten bereits zur Flucht von mehr als 72 000 Menschen in der Provinz Nord Kivu geführt. "Auf der Straße zwischen Rutshuru und Goma sind tausende unterwegs, teils zu Fuß, teils auf Motorrädern", sagte Raphaël Ténaud vom IKRK-Büro in der Provinzhauptstadt Goma.