Eine Studie der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) zeigt, dass zwei Impfungen mit COVID-19-Impfstoffen sehr wirksam gegen die Delta-Variante sind. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es wichtig ist, dass man beide Impfdosen erhält.

Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer schütze laut Angaben der Forscher zwei Wochen nach der zweiten Dosis mit 88-prozentiger Effektivität gegen Symptome einer Corona-Erkrankung.

Britische Corona-Studie: Vakzine wirksam gegen Delta-Variante

Bei Menschen, die zweimal mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft wurden, war die Impfung zu 60 Prozent wirksam gegen symptomatische Erkrankungen durch die Delta-Variante. Beide Impfstoffe zeigten bereits nach drei Wochen, nachdem die Menschen die erste Impfung bekommen hatten, eine Wirksamkeit von 33 Prozent.

So gingen die Forscher vor: Die Forscher untersuchten den Zeitraum vom 5. April bis 16. Mai 2021. 1054 Fälle der Delta-Variante wurden untersucht. Die Studie umfasste Personen aller Altersgruppen. England führt ein nationales Impfregister (National Immunisation Management System). Dort werden alle Personen in Großbritannien aufgelistet, die mit Covid-19-Impfstoffen geimpft wurden.

Die Forscher hoffen, dass durch die Impfungen weniger Menschen ins Krankenhaus müssen oder an der Delta-Variante sterben. Matt Hancock, der bis zum 26. Juni noch britischer Gesundheitsminister war, sagte zu den Ergebnissen der Studie: Es sei deutlich, wie wichtig die zweite Dosis sei, um den bestmöglichen Schutz gegen COVID-19 und seine Varianten zu gewährleisten.

Britische Studie zeigt: So wirksam sind Biontech und Astrazeneca gegen die Delta-Variante

Eine andere PHE-Analyse zeige, so die Forscher, dass das COVID-19-Impfprogramm bis zum 9. Mai über 13 000 Todesfälle und etwa 39.100 Krankenhausaufenthalte bei älteren Menschen in England verhindert habe. Die Studie wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

