Brüssel/London vor 6 Minuten

Brexit: Von der Leyen telefoniert abermals mit Johnson

Knapp vier Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase heißt die Frage immer noch: Deal oder No-Deal? In Brüssel ist die Stimmung düster. Die EU-Chefin will am Nachmittag abermals mit dem britischen Premier sprechen.