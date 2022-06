Beteigeuze gehört zu den spannendsten Sternen unserer Galaxie. Mit bloßem Auge ist er als heller roter Punkt von der Erde aus sichtbar - ein Riesenstern, der etwa die zwanzigfache Masse und etwa den achthundertfachen Durchmesser unserer Sonne hat.

Vor einigen Jahren versetzte Beteigeuze die Astronomie-Welt in Erstaunen: Der eigentlich superhelle Himmelskörper verlor plötzlich an Leuchtkraft und gab so Anlass zu zahlreichen Spekulationen. Doch nun haben Forschende aus Tokio wortwörtlich Licht ins Dunkle gebracht.

Riesenstern Beteigeuze: Rätsel um Verdunklung gelöst

Beteigeuze gehört zum Sternbild Orion und ist der zweithellste Stern dieser Konstellation. Als roter Riese hat er eine wesentlich kürzere Lebensdauer als unsere Sonne. Er lebt nur wenige Millionen Jahre und endet schließlich als Supernova. Dabei handelt es sich um eine Explosion, die massereiche Sterne wie Beteigeuze am Ende ihrer Lebenszeit durchmachen. Der Stern selbst leuchtet kurzzeitig extrem hell auf und setzt dabei eine enorme Menge an Energie frei.

In den Jahren 2019 und 2020 sorgte Beteigeuze für viel Aufmerksamkeit, weil sich der eigentlich so helle Stern plötzlich signifikant verdunkelte. Im Februar 2020 hatte er nur noch 35 Prozent seiner üblichen Leuchtkraft. Schnell vermutete man, dass er nun zur Supernova würde. Auch wenn dieses Gerücht bald wieder aus der Welt geschafft wurde und sich die Fachwelt einig war, dass die plötzliche Verdunklung Beteigeuzes kein Hinweis auf eine bevorstehende Explosion war - das Rätsel um dieses Himmels-Phänomen konnte nicht gelöst werden.

Doch das änderte sich jetzt: Forscher*innen der Universität Tokio haben nun Daten ausgewertet, die eine Erklärung für die Verdunklung des Roten Riesen liefert - und zwar ganz nebenbei. Denn eigentlich hatte ihr Wettersatellit mit dem Namen "Himawari-8" über Jahre die Erde im Blick. Zufällig beobachtete er aber auch immer wieder den eigentlich recht weit entfernt liegenden Beteigeuze. Über 4,5 Jahre sammelten sie etwa alle 1,7 Tage Daten zum Licht Beteigeuzes im optischen und Infrarot-Bereich. Auch der Zeitraum, in dem sich der Stern sichtbar verdunkelte, wurde erfasst.

Staub und niedrigere Oberflächentemperatur ließen Beteigeuze an Leuchtkraft einbüßen

Die Auswertung der Daten veröffentlichten die Forschenden im Fachmagazin "Nature Astronomy". Demnach wurde der Verlust der Helligkeit durch eine Kombination von zwei Phänomenen ausgelöst: Einerseits fiel die Oberflächentemperatur des Sterns um rund 140 Grad Celsius, andererseits kondensierte Staub aus dem warmen Gas in der Umgebung des Sterns. Der Staub verstärkte die Verdunklung, die der Temperaturabfall verursacht hatte.

2021 hatten Forschende aus Belgien bereits eine ähnliche These aufgestellt. Die Datenauswertung aus Tokio bestätigt also die Ergebnisse - damit scheint das Rätsel um die Verdunklung des Roten Riesen endgültig gelöst zu sein.

Heute ist Beteigeuze wieder zu seiner gewohnten Helligkeit zurückgekehrt. Das Thema Supernova ist damit aber keineswegs vom Tisch. Der Riesenstern kann noch immer jeden Moment explodieren - und das würde aller Wahrscheinlichkeit auch auf der Erde nicht unbemerkt bleiben.

