Argentinische Medien, allen voran die Zeitung "Clarin" berichten, dass die Fußball-Legende Diego Armando Maradona gestorben ist. Der Star soll in seinem Haus einen Herzkreislaufstillstand erlitten haben. Diego Maradona ist am 30. Oktober erst 60 Jahre alt geworden.

Der Fußballstar, der 1986 Weltmeister mit der argentinischen Nationalmannschaft wurde, hatte am 2. November ein Blutgerinsel im Gehirn. Er war in der Folge in eine Klinik in Buenos Aires eingeliefert worden, wie "Clarin" berichtet. Dort wurde ihm das Gerinsel aus dem Gehirn am 3. November entfernt. Er wurde am 11. November aus dem Krankenhaus entlassen und erholte sich gerade in seinem Haus in Tigre (Buenos Aires). Seine Tochter Giannina pflegte ihn in der Zeit nach der Operation.

In Argentinien wird Diego Maradona verehrt, wie es kaum ein Star sonst wird - der Kult um seine Person gleicht fast einer Heiligenverehrung. Umso tiefer sitzt nun der Schock in dem südamerikanischen Land.