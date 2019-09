BB King: Zum 94. Geburtstag der Blues-Legende - Google ehrt Musiker

Google ehrt Blues-Musiker B.B. King: Am Montag (16. September 2019) ist auf der Startseite der Suchmaschine Google eine Animation des verstorbenen US-Musikers B.B. King zu sehen. Die Blues-Ikone wäre an diesem Tag 94 Jahre alt geworden. Der US-Konzern aus dem Silicon Valley widmet dem 15-fachen "Grammy Award"-Gewinner ein eigenes Doodle. Screenshot: Google

B.B. King: Musiker verstarb 2015 in Las Vegas

B.B. King starb 2015 im Alter von 89 Jahren: Der Gitarrist und Sänger erlag ein langwierigen Krankheit. Vor seinem Tod befand sich King in häuslicher Hospizpflege, wie CNN damals berichtete.

Seine Karriere begann Mitte des vergangenen Jahrhunderts: B.B. King trat in zahlreichen Bars und Clubs auf. 1951 gelang ihm schließlich der Durchbruch in den Charts im Bereich "Rhythm & Blues". Anschließend spielte er jahrzehntelang weltweite Tournees. Zu seinen größten Hits zählt der Song "You Are My Sunshine".

