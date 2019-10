Haiangriff in Australien: Urlauber (28) verliert seinen Fuß

Wer vor der Küste Australiens schnorcheln geht, erwartet wunderschöne Korallen und klares Wasser. Anders erging es am Dienstag (29. Oktober 2019) zwei Männern aus Großbritannien. Sie wurden bei ihrem Ausflug vor den Whitsunday-Inseln von einem weißen Hai attackiert und schwer verletzt.

Hai attackiert Urlauber beim Schnorcheln - Mann verliert seinen Fuß

Der Raubfisch biss einem der beiden Männer im Wasser den rechten Fuß ab, wie die Rettungsdienste mitteilten. Der 28-Jährige musste wegen großen Blutverlusts mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter, ein 22 Jahre alter Mann, erlitt ebenfalls mehrere Bisswunden. Ärzte beschrieben den Zustand der beiden als "ernst".