Obdachloser wird zum Held: Vor Feuerwehrauto gestellt und Verfolgungsjagd gestoppt - Todesmutig wurde ein Obdachloser in Anaheim bei Los Angeles zum Helden. Er hatte sich mitten auf die Straße gestellt und dadurch ein Feuerwehrauto gestoppt. Das wurde zuvor von einem Mann gestohlen, wie die Agentur News5 berichtet und die ganze Story in dem Video oben festgehalten hat.

Am frühen Dienstagmorgen (21. Dezember 2021) hatten Kameraden den Truck der Feuerwehrbehörde von Orange County vor dem UC Irvine Medical Center geparkt und einen Patienten abgesetzt. Just in dem Moment, in dem Feuerwehrleute Ausrüstung in das Auto einladen wollten, sprang der Dieb in das Fahrerhaus und fuhr davon.

USA: Obdachloser wird zum Held - Gestohlenen Feuerwehrtruck auf Straße gestoppt

Durch einen verbauten GPS-Tracker konnten die Beamten der California Highway Patrol den Feuerwehrtruck finden und verfolgen. Nach einer kilometerlangen Verfolgungsjagd über einen Freeway gelang es erste dem Obdachlosen in Anaheim, den Dieb zu stoppen.

Aufrecht und mit ausgestreckter Hand auf der Straße stehend, konnte der Heimatlose den Fahrer überzeugen, das Feuerwehrauto zu verlassen und sich der Polizei auszuliefern. Was der Dieb mit dem Truck vorhatte, ist nicht bekannt.

Vorschaubild: © StockSnap/pixabay.com