Die 28-Jährige sagte aus, dass der Mann sie wie eine "Trophäe" behandelt habe. Er soll seinen Freunden intime Sex-Videos von ihr gezeigt haben. So habe er ihre Intimität verletzt. Laut der Nachrichtenagentur AFP sagte sie vor der Urteilsverkündung "Ich habe mein Leben zerstört, ich will mein normales Leben zurück." Ihr Anwalt kündigte an, Revision einlegen zu wollen. In Oberfranken hat eine Frau ihrem Freund beim Versöhnungssex in den Penis gebissen: Die Situation lief aus dem Ruder.