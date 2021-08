Vor den Augen ihres Vaters und zweier älterer Geschwister ist eine Dreijährige in der Inselhauptstadt Palma in einen Gully gestürzt.

Ihr Vater und mehrere Polizisten stiegen sofort in den Schacht hinab und retteten das Kind.

Palma de Mallorca: Mädchen (3) stürzt in defekten Gullydeckel

Mit Prellungen im Gesicht sowie an den Armen und Beinen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten die Zeitung Diario de Mallorca und andere Regionalmedien am Donnerstag (19. August 2021) unter Berufung auf die Behörden.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach am Mittwoch gegen 18.30 Uhr, als die Familie in der Nähe der mallorquinischen Kathedrale durch die Altstadt Palmas schlenderte. Bei der Rettungsaktion stieg neben mehreren Polizisten auch der Vater in den Schacht hinab. Die Unfallursache sei ganz offensichtlich ein defekter Gullydeckel gewesen, hieß es.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Man werde vor allem den Fragen nachgehen, wieso der Deckel nicht einmal dem geringen Körpergewicht des Mädchens standhielt und ob anderswo in Palma ähnliche Gefahren lauern, hieß es.

Vorschaubild: © Patrick Schirmer/dpa