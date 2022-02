Dänemark zählt bekanntlich zu den Ländern, in denen sich die Omikron-Variante des Coronavirus besonders schnell ausgebreitet hat. Wie viele Menschen sich in der derzeitigen Infektionswelle angesteckt haben, zeigt nun eine Untersuchung der Gesundheitsbehörde Statens Serum Institut (SSI).

Jeder dritte Erwachsene habe sich den Schätzungen nach während der Omikron-Welle infiziert. Die Hauptstadtregion Kopenhagen war am heftigsten betroffen, dort seien vermutlich 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung betroffen.

Jeder Dritte in Dänemark mit Omikron infiziert

Die Schätzung des SSI beruht auf der Untersuchung von Blutproben von rund 5000 Blutspendern und sollte den wahren Infektionsgrad in der Bevölkerung zeigen. "Wir schätzen, dass sich 32 Prozent der erwachsenen Bevölkerung im Alter von 18 bis 72 Jahren und bei guter Gesundheit zwischen dem 1. November des vergangenen Jahres und dem 28. Januar dieses Jahres angesteckt haben", so das Institut.

Die Omikron-Welle begann in Dänemark etwa im November. Erst am Dienstag (1. Februar 2022) teilte die Behörde mit, in der Region Kopenhagen sei der Höhepunkt der Welle erreicht worden. Am selben Tag wurden zudem sämtliche Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben. Zuvor gab es unter anderem noch eine Maskenpflicht und Sperrstunde für Restaurants und Bars.

Diesen drastischen Öffnungsschritt begründete die Regierung mit den vorwiegend milden Verläufen durch Omikron sowie der hohen Impfquote. In Dänemark sind mehr als 80 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, mehr als 60 Prozent haben zudem eine Booster-Impfung erhalten. Damit liegen die Dänen deutlich über dem EU-Durchschnitt von rund 45 Prozent.

In Deutschland werden derzeit ebenfalls Corona-Lockerungen diskutiert. Während sich viele Menschen aus Politik und Medizin für Öffnungsschritte oder zumindest einen Stufenplan aussprechen, hält Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen. Der SPD-Politiker will erst dann Lockerungen in Betracht ziehen, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle vorbei ist. Laut Experten wird das voraussichtlich Mitte Februar der Fall sein. Doch nicht nur bei den Infektionen, auch bei der Impfquote hängt Deutschland hinter Dänemark her. Hierzulande sind momentan rund 75 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und knapp 50 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Das Impfziel der Regierung wurde somit deutlich verfehlt.