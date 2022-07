Kopenhagen vor 28 Minuten

Achterbahn-Horror

Wagen von Achterbahn reißt ab - Mädchen (14) stirbt bei tragischem Unglück in Freizeitpark

In einem Freizeitpark in Aarhus ist am Donnerstag ein 14 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Ein 13-Jähriger wurde schwer verletzt.