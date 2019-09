Hongkong vor 53 Minuten

15. Protest-Wochenende: Tausende demonstrieren in Hongkong

Trotz des Verbots einer Großdemonstration sind am Sonntag in Hongkong wieder Tausende Regierungskritiker auf die Straße gegangen. Demonstranten aller Altersgruppen schlossen sich dem Marsch an, der in der Nähe des Regierungssitzes entlangzog.