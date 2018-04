Frankfurt am Main vor 19 Minuten

Bankgeschäft

Aus Versehen: Deutsche Bank überweist 28 Milliarden Euro

Bei der Deutschen Bank knirscht es derzeit nicht nur in der Vorstandsetage. Im täglichen Geschäft hat das größte deutsche Geldhaus vor Ostern aus Versehen 28 Milliarden Euro überwiesen, wie ein Unternehmenssprecher am Freitag in Frankfurt bestätigte.