Aufregung um Knöllchen: Frau kassiert Strafzettel wegen pinker Parkscheibe

Ein Knöllchen wegen einer pinken Parkscheibe hat in St. Augustin für Diskussionen gesorgt. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt bei Bonn hatte einer Autofahrerin einen gelben Zettel am Auto mit dem Hinweis hinterlassen, dass ihre Parkscheibe ungültig sei. Sie werde in den nächsten Tagen die Höhe des Verwarngeldes erfahren, heißt es auf dem Zettel weiter.

Bunte Parkscheiben werden nicht anerkannt

Eine Sprecherin der Stadt betonte am Dienstag, dies sei die geltende Rechtslage. Laut Straßenverkehrsordnung müssten Parkscheiben blau-weiß sein. "Eine pinkfarbene Parkscheibe kann nicht anerkannt werden", hieß es. Allerdings gab die Stadt für die betroffene Autofahrerin Entwarnung: "Der Zettel war nur als freundlicher Hinweis gemeint. Ein Verwarngeld wird nicht erhoben."

Strenge Regeln

Vor sechs Jahren hatte eine pinke Parkscheibe in Herten im Ruhrgebiet einer Autofahrerin ein Fünf-Euro-Knöllchen beschert. Das Aussehen der Parkscheibe sei, genauso wie Verkehrsschilder, gesetzlich strikt geregelt, hieß es damals. Auch handgeschriebene Zettel mit einer Uhr zum Beispiel seien nicht erlaubt.

