Bevor er im Krankenhaus stirbt hat er einen letzten Wunsch: Ein Bier mit seinen Söhnen

Ein 87-jähriger Mann aus Wisconsin wusste, wie er seine letzten Momente auf der Erde verbringen wollte. Auf einem herzerwärmenden Foto, das binnen kürzester Zeit über 300.000 Interaktionen erreichte, wurde Norbert Schemm mit seinen Söhnen bei einem Bier in einem Krankenhauszimmer einen Tag vor seinem Tod gezeigt. Dieser Moment bewegte tausendende Menschen im Netz.

Ein letztes gemeinsamen Bier mit den Söhnen

Auf dem Foto ist Norbert Schemm zu sehen wie er eine Flasche Bier zusammen mit seiner Frau Joanne und seinen Söhnen Bob, Tom und John genießt. Sein Enkel Adam Schemm erzählt gegenüber CBS News mehr zu dem Foto, welches er am 20. November 2019 getwittert hat.

