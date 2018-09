München vor 1 Stunde

Unterschlagung

Auf dem Bahnhofsklo: Putzmann soll 425.000 Euro Toiletten-Geld gestohlen haben

Im Zeitraum von 2013 bis 2017 soll ein 63-Jähriger mehr als 425.000 Euro gestohlen haben. Kurios ist, wie er an das Geld kam: Er arbeitete als Putzmann am Hauptbahnhof in München und soll das Geld aus dem Münzautomaten der Toilette entwendet haben.