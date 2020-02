Asiatische Hornisse in Hamburg gefunden: Invasive Art breitet sich in Deutschland aus

Asiatische Hornisse in Hamburg gefunden - Forscher besorgt: Invasive Arten stellen für die heimische Flora und Fauna immer wieder ein Problem dar. Wenn eingeschleppte Arten sich unkontrolliert verbreiten, kann das dramatische Auswirkungen haben.

Deswegen betrachten Forscher nun mit Sorge die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse. Wissenschaftler haben ein Exemplar der asiatischen Spezies in Hamburg gefunden, was den bisher nördlichsten Fund weltweit darstellt. Das berichten die Forscher in ihrem Artikel "The northernmost record of the Asian hornet Vespa velutina nigrithorax" und warnen vor ernsthaften Konsequenzen für die deutschen Bienen.