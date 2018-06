Architektouren 2018: Freier Eintritt in 57 Objekte am 24. und 25. Juni

Kirchen sind ebenso dabei wie Restaurants, Kindergärten, Stadthallen, Behörden, wissenschaftliche Einrichtungen und vor allem so manches Privathaus: Wer schon immer mal einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen wollte, hat dazu an diesem Wochenenden bei den "Architektouren" mehr als genug Gelegenheiten. Bayernweit sind 287 ausgewählte Projekte öffentlich zugänglich, wovon allein 57 in unserer Region liegen: 22 in Mittelfranken, 20 in Unterfranken sowie 15 in Oberfranken.

In mehr als 165 Orten in ganz Bayern können sich Interessenten bei der "jährlichen Leistungsschau bayerischer Architektur" am 23. und 24. Juni auf die Socken machen, um unterschiedlichste Gebäude zu besichtigen. Die "Architektouren" finden als bayerische Version des "Tags der Architektur" bereits zum 23. Mal statt und stehen heuer unter dem bundesweiten Motto "Architektur bleibt!". Neben den Besichtigungsterminen am Wochenende gehören regionale Busfahrten, ein Kinderprogramm, ein Fotowettbewerb sowie Wanderausstellungen zum Veranstaltungsangebot der "Architektouren".