Sri Lanka: Anschläge sollen Racheakt gewesen sein

Am Ostersonntag treffen Explosionen in verschiedenen Teilen Sri Lankas Kirchen und Luxushotels. Zwei Tage nach den Selbstmordanschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist die Zahl der Todesopfer auf 310 gestiegen. Das erklärte die Polizei am Dienstag auf Anfrage. Mehr als 500 Verletzte wurden nach den Explosionen den Angaben zufolge noch in Krankenhäusern behandelt. 42 Menschen sind nach Angaben der Polizei bisher in Gewahrsam.

Wie am Dienstag um kurz vor 11 Uhr bekannt wurde, hat die Regierung erste Erkenntnisse für den Grund der grausamen Tat gut 48 Stunden zuvor: Wie Zeit online meldet, soll Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene im Parlament darüber berichtet haben. Demzufolge seien die Anschläge auf die Kirchen und Hotels in Sri Lanka eine Vergeltung für die Christchurch-Attentate gewesen.

Dort hatte am 15. März ein Mann zwei Moscheen angegriffen und dabei 50 Menschen ermordet.

Darunter sei auch ein syrischer Staatsbürger. Von der Regierung hieß es am Montag, insgesamt sieben sri-lankische Selbstmordattentäter hätten sich in den drei Kirchen und drei Luxushotels in die Luft gesprengt. Sie hätten der einheimischen radikal-islamischen Gruppe National Thowheeth Jamaath angehört.

Nach Angaben Sri Lankas oder der jeweiligen Länder wurden unter anderem acht Briten, drei Dänen und eine niederländische Urlauberin getötet, auch Menschen aus Frankreich, Spanien, Portugal, den USA, Australien, Bangladesch, Indien, China, Japan, Saudi-Arabien und der Türkei waren unter den Toten.

Bei den dänischen Todesopfern handelt sich nach Angaben dänischer Medien um drei der vier Kinder des reichsten Mannes Dänemarks, des Eigentümers des Modekonzerns Bestseller, Anders Holch Povlsen. Ein Konzernsprecher bestätigte das unter anderem der Zeitung Ekstra Bladet und dem dänischen Rundfunk DR. Er bat um die Wahrung der Privatsphäre der Familie.

Vize-Verteidigungsminister Ruwan Wijewardene sprach von einer "terroristischen Attacke" und machte Extremisten für die Bluttaten verantwortlich. Inzwischen sind sieben Verdächtige festgenommen worden. Das teilte der Minister für Wirtschaftsreformen, Harsha de Silva, am Sonntag mit und berief sich dabei auf das Verteidigungsministerium.

Noch ist unklar, welche Terrorgruppe hinter den Anschlägen steckt. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS), die aus dem Mittleren Osten nach Sri Lanka zurückgekehrt sind, eine neue Gefahr für die Tropeninsel darstellen. Sri Lankas Regierung hattte 2016 die Zahl ihrer Bürger, die in Syrien für den IS kämpfen, mit 32 angegeben.

Explosionen während Ostergottesdiensten

Am Vormittag hatten Selbstmordattentäter fast zeitgleich sechs Anschläge auf drei Kirchen und drei Luxus-Hotels verübt. Mehrere Bomben explodierten in drei Hotels in der Hauptstadt, dem Shangri-La, dem Cinnamon Grand und dem Kingsbury-Hotel. Fast gleichzeitig explodierten Sprengsätze in der katholischen St. Antony's Kirche in Colombo, in der katholischen St. Sebastian's Kirche im Touristenort Negombo und in einer evangelikalen Kirche in Batticaloa, im Osten der Insel.

Die Gotteshäuser waren während des Ostergottesdienstes gut besucht. Laut dem Sprecher der Erzdiözese in Colombo waren allein zum Gottesdienst in Negombo mehr als 1000 Gläubige erschienen. Nach den Attentaten wurden sämtliche für Sonntag geplanten Ostergottesdienste abgesagt.

Zwei weitere Anschläge am Nachmittag

Am Nachmittag lösten zwei weitere Explosionen in der Hauptstadt Colombo in einem Hotel und einem Privathaus erneut Panik in der Bevölkerung aus. Auch diese Anschläge sollen von Selbstmordattentätern verübt worden sein.

Sri Lankas Premierminister Ranil Wickremesinghe berief eine Krisensitzung des Kabinetts ein. Der Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, schrieb auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er habe in einer Kirche in Colombo "schreckliche Szenen" erlebt. Er rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Rettungsmaßnahmen liefen.

Der südasiatische Inselstaat ist ein beliebtes Touristenziel, auch für Europäer. Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung sind Christen. Die Mehrheit sind Buddhisten.

Sri Lankas Bürgerkrieg war 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen. Die Rebellengruppe Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) hatte für einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden des Landes gekämpft. Die Armee besiegte die Aufständischen schließlich mit aller Härte. Die UN wirft beiden Seiten Kriegsverbrechen vor.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich bestürzt über die Angriffe in Sri Lanka geäußert und sie aufs Schärfste verurteilt. "Die Nachrichten aus Sri Lanka machen fassungslos. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und hoffen mit den Verletzten", schrieb er am Sonntag auf Twitter. Am Osterfest so viel Hass zu erleben, schmerze. "Ostern ist ein Fest der Liebe, das uns lehrt: Hass unsererseits kann nie die Lösung sein."

Weiter erklärte der SPD-Politiker: "Diese niederträchtige Tat richtete sich offenbar gezielt gegen Menschen, die sich am Ostersonntag in der Kirchen dem Gebet und der Besinnung widmeten, sowie gegen Reisende. Nichts kann die gezielte Ermordung unschuldiger Menschen rechtfertigen."

Die deutsche Botschaft in Sri Lanka stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt und bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung, ob auch Deutsche betroffen sind. "Deutsche, die sich in Sri Lanka aufhalten, sollten sich von den Anschlagsorten fernhalten und den Anweisungen der Behörden Folge leisten", riet Maas. Das Auswärtige Amt richtete einen Krisenstab ein. Besorgte Angehörige können sich unter 030-50000 melden.

Maas versicherte, Deutschland stehe Sri Lanka als Partner zur Seite.

