Zwei Wolfsangriffe kurz hintereinander sorgen für Angst in niedersächsischem Dorf: Zwei Wolfsattacken binnen 24 Stunden, davon eine mitten in einem Dorf, beunruhigen die Menschen im Amt Neuhaus an der Elbe.

Wie Bürgermeister Andreas Gehrke (CDU) am Sonntag (24. November 2019) erklärte, wurden sieben Schafe einer Herde in Zeetze (Niedersächsen) gerissen, die in dem 5000-Einwohner-Dorf nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Mecklenburg weidete. Der Vorfall sei vermutlich in der Nacht zu Freitag passiert.