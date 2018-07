Amazon Prime Day 2018: Amazons erfolgreichste Schnäppchen-Aktion startet am 16. Juli

Amazon Prime Day 2018: Deutlich reduzierte Preise am 16. und 17. Juli





36 Stunden lang Angebote im Viertelstundentakt





Schnäppchen nur für Amazon-Prime-Abonnenten







Das Amazon-Prime-Abo im Überblick:





Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln



Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serienepisoden



Kostenloses Ausleihen von eBooks



Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über 2 Millionen Songs



Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive



Kostet 69 Euro im Jahr (nach Ablauf des kostenlosen Probemonats)



Unsere Empfehlung:



Prime Day 2018 auf Amzon.co.uk geleakt







100.000 Produkte teils stark reduziert







Tagesangebote und Blitzangebote beim Prime Day





Der Amazon Prime Day findet 2018 am 16. und 17. Juli statt. Der Prime Day ist neben Cyber Monday und Black Friday (beide Teil von Amazons Cyber Week) Amazons bekannteste Schnäppchen-Aktion. Prime-Abonnenten freuen sich auf jede Menge Angebote zu deutlich reduzierten Preisen quer durchs gesamte Amazon-Sortiment. Der große Haken: Die Angebote gelten nur für Amazon-Prime-Mitglieder. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, trotzdem an die Schnäppchen zu kommen (siehe unten).Während der eigentliche Prime Day der 17. Juli ist, haut Amazon schon 12 Stunden vorher (ab dem Mittag des 16. Juli) Schnäppchen im Viertelstundentakt raus. Dass Amazon den Prime Day nochmals verlängert, von 30 Stunden im letzten Jahr auf 36 Stunden in diesem, ist kein Wunder: Der Prime Day ist Amazons erfolgreichste Schnäppchen-Aktion. Ganze 514 Millionen Euro hat der Konzern damit im vergangenen Jahr umgesetzt. Im Rahmen des Prime Day 2017 verkaufte Amazon weltweit 6000 Produkte - pro Minute.Ganz zu schweigen von den zahllosen Prime-Abos, die Amazon durch den Aktionstag an den Mann/die Frau gebracht hat: Da die Prime-Day-Schnäppchen nur für Prime-Abonnenten sind, schließen unzählige Menschen das einmonatige kostenlose Probe-Abo ab, bestellen ihre gewünschten Schnäppchen und nehmen sich fest vor, das Amazon-Prime-Abo anschließend wieder zu kündigen. Viele bleiben dann aber doch dabei und bescheren Amazon so pro Person 69 Euro jährlich. So viel kostet das Prime-Abo derzeit nach Ablauf des kostenlosen Probemonats.Den Trick mit dem kostenlosen Probe-Abo können Sie ruhig ausprobieren . Sofern Sie kein Interesse an den Leistungen von Amazon Prime haben, müssen Sie nur daran denken, das Probe-Abo nach Lieferung Ihrer Schnäppchen (und vor Ablauf des Probemonats!) wieder zu kündigen.Ein Info-Leak auf der britischen Amazon-Seite brachte das Datum des Amazon Prime Day 2018 vorKurzem ans Licht - ob das tatsächlich ein unbeabsichtigter Fehler seitens Amazon war, darüber kann nur spekuliert werden. Interessantes Detail: In den vergangenen drei Jahren fand der Prime Day jeweils am zweiten Dienstag im Juli statt. Erstmals bricht Amazon 2018 mit dieser Tradition. Über die Hintergründe ist derzeit nichts bekannt. Der Amazon Prime Day 2018 läuft nach derzeitigem Kenntnisstand von Montag, 16. Juli, 12 Uhr, bis Dienstag, 17. Juli, 24 Uhr.Wie viele Schnäppchen Amazon am Prime Day 2018 unter die Leute bringen wird, ist noch nicht bekannt - 2017 waren es mehr als 100.000. Leider gibt es im Vorfeld keine Auflistung der rabattierten Produkte. Sicher ist lediglich, dass die Amazon-eigenen Produkte wieder zu deutlich reduzierten Preisen angeboten werden. Wer also auf eine günstige Gelegenheit wartet, sich einen Kindle-eReader, ein Fire-Tablet, Amazon Fire TV oder Amazon Echo mit Sprachassistentin Alexa zuzulegen, kann am Prime Day zugreifen.Amazon dürfte auch am Prime Day 2018 wieder zwischen Tagesangeboten und Blitzangeboten unterscheiden. Während die Tagesangebote, darunter Amazons hauseigene Produkte, voraussichtlich den ganzen Prime Day über verfügbar sind, ist die jeweilige Stückzahl der Blitzangebote traditionell begrenzt. Es heißt also schnell sein. Im 15-Minuten-Takt gehen neue Blitzangebote an den Start.