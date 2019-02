Altmühltal: Ohne Zehen und Schwanz - gestohlener Dino in Kreisverkehr gefunden

Das am Schwanz beschädigte Modell eines Dinosauriers «Coelophysis» steht an einem Kreisverkehr im Landkreis Kelheim. Im Zeitraum 15. bis 10.02.2019 war das ca. 250 Zentimeter lange Modell im Maßstab 1:1 aus dem Dino-Park in Denkendorf entwendet worden. Foto: Polizei Beilngrie