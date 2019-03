Alexanderplatz Berlin: Influencer-Schlägerei eskaliert

Massenschlägerei auf dem Alexanderplatz - YouTuber-Treffen eskaliert: Am Donnerstagabend (21. März 2019) ist es in der Hauptstadt zu tumultartigen Szenen gekommen. Eine größere Menge an Jugendlichen und jungen Erwachsenen versammelte sich am frühen Abend auf dem "Alex". Dabei kam es zu Prügeleien - die örtliche Polizei spricht von "körperlichen Auseinandersetzungen".

Rund 400 Fans, Freunde und Familienmitglieder rivalisierender Influencer, prallten aufeinander. Die Berliner Polizei teilte am Freitag mit, dass fast 100 Polizeibeamte auf dem Alexanderplatz eingesetzt wurden, zwei davon wurden in der Menge verletzt. Die Schläger haben demnach Reizgas eingesetzt und Beamte damit besprüht. Zusätzlich sollen Schläger bewusst versucht haben, Polizisten in die Menge zu ziehen. Laut den Behörden, konnten Kollegen dies jedoch verhindern. Im Gemenge wurde laut Polizei getreten, geprügelt und mit Fäusten geschlagen. Waffen wurden beschlagnahmt, beispielsweise ein Küchenmesser.

Nachdem die Polizei das Geschehen auf dem "Alex" auflösen konnte, ging es wohl in einem U-Bahnhof weiter: Etwa 20 Schläger seien in den U-Bahnhof gerannt, ins Gleisbett gesprungen und hätten sich mit Schottersteinen beworfen, so ein Polizeisprecher gegenüber der B.Z.

Wie kam es zum Treffen in Berlin?

"thatsbekir", ein YouTuber aus Stuttgart hatte vor rund einer Woche via Instagram ein "Abotreffen" angekündigt: "Abotreffen: 21.3, Berlin am Alexanderplatz um 17 Uhr! Wer ist am Start?", heißt es im Post. Über 4000 User gefiel die Ankündigung, Hunderte kommentierten die Ansage.

Wie die Berliner B.Z. berichtet, antwortete der Berliner Influencer "Bahar Al Amood" darauf und warnte ihn davor nach Berlin zu kommen. Demnach fielen im Vorfeld der Veranstaltung Wörter wie "Hurensohn" in Instagram-Stories. Zudem ging es um die Familienehre, Schwestern die beleidigt wurden und Machtspiele von Clans.

Für den Stuttgarter Influencer ging die Veranstaltung wohl schmerzhaft aus. "Mir geht es sehr schlecht. Ich hoffe, dass ich morgen reden kann. Ich brauche Pause", schrieb er in einer Instagram-Story in der Nacht. In einem YouTube-Video ist die Schlägerei zu sehen:

Polizeigewerkschaft: Mode, bewusst Pulverfässer aufzumachen

Die Polizeigewerkschaft GdP äußerte sich am Freitagmorgen gegenüber dem Tagesspiegel: Man sehe in der Rapperszene und zunehmend auch bei anderen Influencern, dass teilweise fahrlässig mit Einfluss umgegangen werde und es scheinbar Mode werde, ganz bewusst Pulverfässer aufzumachen, um Follower, Abonnenten und Klicks zu generieren.

GdP-Landeschef Norbert Cioma verurteilte das Vorgehen der Influencer: "Es gibt Sinnvolleres als seinen Bekanntheitsgrad dafür zu nutzen, jungen Gewaltbereiten eine geeignete Plattform in der Öffentlichkeit zu bieten und mit voller Absicht das Risiko einzugehen, dass die Lage eskaliert.", so der Gewerkschaftler zum Tagesspiegel.

Bilanz des Abends: Ob und welch polizeiliches Nachspiel der Donnerstagabend für die Influencer haben wird, ist derzeit unklar. Die Beamten nahmen neun Personen vor Ort fest.

tu