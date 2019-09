Aldi vs. Lidl: Discounter im Härtetest - Sternekoch bestimmt den besten Supermarkt

Aldi und Lidl sind zwei fest etablierte Größen in der deutschen Supermarktkettenlandschaft. Sie sind sich selbst die größten Konkurrenten und versuchen sich gegenseitig mit neue Tiefstpreisen zu unterbieten. Doch obwohl die Preise immer weiter sinken, haben die Kunde hohe Erwartungen an die Qualität der Produkte. Sternekoch Nelson Müller hat die beiden Discounter einem Härtetest unterzogen und beide Supermarktketten auf Auswahl, Preis, Geschmack und (Bio-)Qualität geprüft.

Aldi vs. Lidl: Wer hat die günstigeren Markenprodukte?

Beide Discounter versuchen ihren Kunden mit einer großen Auswahl an Markenprodukten in den Laden zu locken. Doch bei wem sind die Produkte auch billiger? Insgesamt wurden 15 bekannte Produkte untersucht. Dabei waren unteranderem Lebensmittel wie beispielsweise Nutella oder Philadelphia Frischkäse.