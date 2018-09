Albtraum-Szenario: Handy fällt ins Wasser - das müsst ihr beachten! - Video

Das Bad ist wohl einer DER deutschen Hotspots für die Handynutzung. Beim Toilettengang datteln, das Handy beim Fertigmachen auf das Fensterbrett gelegt oder in der Badewanne über Messenger geschrieben: Schnell fliegt unser Smartphones in Klo beziehungsweise ins Wasser. Wir reagieren in Panik oft falsch. Das Video zeigt, wie wir unserem Handy das Leben - und uns unsere Daten - retten können.

