Aktuelle Umfrage: Jeder Zweite ist mit seinem Lohn zufrieden

Jeder Zweite in Deutschland findet laut einer Umfrage, dass er für seine Arbeit gerecht bezahlt wird. 49 Prozent von 2.400 Befragten sind mit ihrem Gehalt einverstanden, wie aus einer am Mittwoch (6. November 2019) vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin veröffentlichten Studie hervorgeht. Gut sechs Prozent halten es sogar für zu hoch. Dabei zeigt sich: Je höher das eigene Einkommen, desto gerechter wird es auch empfunden.

Die überragende Mehrheit in Deutschland findet der Erhebung zufolge, dass die niedrigsten Einkommen in Deutschland zu niedrig sind. 84 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Niedriglöhner für ihre Arbeit zu schlecht bezahlt werden.

Hohe Einkommen empfinden 42 Prozent der Befragten als ungerecht hoch. 18 Prozent der Deutschen halten die zehn Prozent der höchsten Einkommen für zu niedrig.