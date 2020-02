Frau mit Kettensäge aus Hecke befreit - sie verfehlte die Einfahrt: Zu einem kuriosen Einsatz, bei dem der Feuerwehr zur Folge niemand verletzt wurde, mussten die Rettungskräfte am Donnerstag (13. Februar 2020) ausrücken. Das Auto einer Frau steckte nahezu komplett in der Hecke. Sie musste mit der Kettensäge befreit werden.

Kurioser Einsatz: Frau muss aus Hecke freigeschnitten werden

In Ahlen ereignete sich gegen 16.20 Uhr dieser kuriose Unfall: Eine ältere Dame war beim Zurücksetzen aus der Einfahrt ihre Grundstückes etwas über das Ziel hinausgeschossen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und rauschte nahezu ungebremst in die Hecke ihres Nachbarn auf der anderen Straßenseite.