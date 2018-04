Kirchen-Affäre um italienischen Callboy erreicht Bamberg

Kirche und Homosexualität



1200 Seiten dick ist das Dossier des italienischen Callboys Francesco Mangiacapra. Darin aufgelistet: Namen, Fotografien, Überweisungsbestätigungen, unmissverständliche Chatverläufe von seinen geistlichen Kunden. Auch ein Priester aus Bamberg soll den Italiener regelmäßig besucht haben.Ob es ein Homo-Netzwerk gibt und welche Affäre vor Jahren in Bamberg die Schlagzeilen beherrschte, lesen Sie hier Welche Rolle spielt das Thema Homosexualität generell in der katholischen Kirche? Und an wen können sich homosexuelle Geistliche wenden? Das Recollectio-Haus der Benediktinerabtei im unterfränkischen Münsterschwarzach hilft Priestern in unterschiedlichen Lebenskrisen. Wir haben mit dem Leiter des Hauses gesprochen. Den Artikel finden Sie hier