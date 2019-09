Abwrackprämie für alte Handys: Media Markt kauft Ihr altes Mobiltelefon

Alte Mobiltelefone - eine wahre Rohstoffquelle

Selbst kaputte Altgeräte nimmt der Automat dankbar an. Mal kann das Display oder die Kamera als Ersatzteil verwendet werden. Zudem enthält ein Handy im Durchschnitt rund 8 Gramm Kupfer, 4 Gramm Kobalt, 0,2 Gramm Silber und 0,025 Gramm Gold - das hat das bayerische Landesamt für Umwelt errechnet. In 124 Millionen "Schubladenhandys" stecken also insgesamt mehr als 1000 Tonnen Kupfer, 487 Tonnen Kobalt, 33 Tonnen Silber, 3 Tonnen Gold und 1 Tonne des noch wertvolleren Metall Palladium. Zu schade für den Hausmüll - zumal dann Blei und Nickel die Umwelt belasten.

In diesen Filialen können Sie Ihr Telefon zurückgeben

Die sich die ganze Aktion bisher noch in der Testphase befindet, gibt es die Automaten nur in einer begrenzten Anzahl an Filialen. Insgesamt sind zehn Märkte in Nordrhein-Westfahlen und Bayern: