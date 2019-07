Schweres Kopfzerbrechen verursachte der in der Nacht zu Sonntag ein 15-jähriger der Polizeiautobahnstation Petersberg: Zunächst wurde auf der Autobahn A7 am Dreieck Fulda, in Fahrtrichtung Norden ein Pannenfahrzeug auf dem linken von drei Fahrstreifen gemeldet. Im weiteren Verlauf verdichteten sich die Meldungen, dass es sich wohl um einen Unfall gehandelt haben muss. Das schreibt die Autobahnpolizei in einer Pressemeldung am Morgen danach.

Sagen konnte eigentlich keiner etwas

Als die Streife schließlich am Ort des Geschehens eintraf musste zunächst sortiert werden, wer denn zum Unfall was sagen kann und wer "nur" als Ersthelfer angehalten hatte. Schnell war klar, dass eigentlich keiner der Anwesenden etwas zum Unfallgeschehen sagen konnte und auch niemand zu dem verunfallten BMW gehörte. Nachdem alle Unbeteiligten die Unfallstelle verlassen hatten, stand die Autobahnpolizei plötzlich alleine auf der Autobahn - zusammen mit dem Auto ohne Besitzer.

Den Unfallspuren zufolge kam der BMW aus Richtung A66 herunter und wollte auf die A7 in Richtung Kassel fahren. Auf regennasser Fahrbahn hatte der Fahrer wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war quer über mehrere Fahrstreifen in die Betongleitwand geschleudert.

Trümmerfeld - und Pommes und Burgerresten

Neben einem Trümmerfeld waren die Fahrstreifen auch übersäht mit Pommes und Burgerresten. Auch im Fahrzeug lagen noch teilgefüllte Tüten einer Fast-Food-Kette, sodass schnell klar war, dass hier mehrere Menschen im Fahrzeug gesessen haben mussten. Auch zwei aufgefundene Handys deuteten darauf hin.

Die Polizisten versuchten mit Anrufen in den umliegenden Krankenhäuser die Besitzer zu finden - allerdings ohne Erfolg.

Schließlich meldete sich nach etwa eineinhalb Stunden doch eine Jugendliche bei der Rettungsleitstelle und teilte mit, man habe an unbekannter Stelle einen Unfall gehabt und müsse sich jetzt ins Krankenhaus begeben.

Alle drei sind 15 Jahre jung

Die Streife erwartete die drei Jugendlichen dann bereits in der Notaufnahme und musste feststellen, dass alle drei erst fünfzehn Jahre alt waren.

Der Fahrer gab direkt zu, den Fahrzeugschlüssel seinem größeren Bruder bereits vor zirka drei Monaten stibitzt zu haben. Heute Abend habe er eine Spritztour unternommen und dabei wohl den Mädchen imponieren wollen.

Da die Fahrkünste des 15-jährigen Fuldaers jedoch noch nicht sonderlich ausgeprägt waren, geriet er trotz angeblich sehr geringer Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Betonwand.

Jugendliche laufen zwei Stunden durch Regen und Dreck

Das schlechte Gewissen habe dann zunächst dazu geführt, dass man sich zu Fuß in der Dunkelheit von der Unfallstelle entfernte. Total durchnässt und verdreckt kamen die drei Jugendlichen schließlich nach fast zwei Stunden im Krankenhaus an. Bis dahin hatte der große Bruder das Fehlen seines Autos noch gar nicht bemerkt.

Den 15-jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, nicht Absichern eines liegengebliebenen Fahrzeugs und fahrlässige Körperverletzung.