Weingarten (Baden) vor 3 Stunden

Unfall

A5: Vollsperrung in Richtung Norden nach schwerem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Flixbus betont Sicherheit der Busse

In der Nacht zum Mittwoch kam es auf der A5 in Baden-Württemberg zu einem Unfall mit einem Reisebus der Firma Flixbus. Mehrere Menschen wurden verletzt und die A5 war in Richtung Nord komplett gesperrt.