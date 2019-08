Frankfurt am Main vor 1 Stunde

Gefahr im Straßenverkehr

A5: Betrunkener fährt Schlangenlinien auf Autobahn - Polizei muss Fenster einschlagen

Ein Mann viel Autofahrern auf der Autobahn auf, weil er in Schlangenlinien fuhr und Warnschilder in einer Baustelle umfuhr. Als die Beamten in kontrollierten wollten, machte er die Türe nicht auf. Seine Kinder saßen zudem auf der Rückbank.