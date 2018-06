90 Millionen im Eurojackpot: Wir teilen den Gewinn mit unseren Lesern

90 Millionen Euro

Teilnahmebedingungen

gibt es an diesem Freitag, 22. Juni im Eurojackpot zu gewinnen. Die Lotterie erstreckt sich europaweit und wird neben Deutschland in 17 weiteren Ländern gespielt.Da in den vergangenen fünf Wochen kein Tipper die fünf Richtigen plus zwei Eurozahlen vorhersagen konnte, wartet jetzt diese riesige Summe. Seit zwölf Ziehungen ist es Tippern aus 18 europäischen Ländern nicht gelungen, die für die erste Gewinnklasse notwendigen sieben Zahlen richtig anzukreuzen. Die Zahlen werden immer freitags um 21 Uhr in Helsinki im Finnland - und an diesem Freitag sind auch richtig lukrativ.UndWir haben den Lottoschein gewissenhaft ausgefüllt und werden, falls wir die 90 Millionen gewinnen, mit allen Teilnehmern dieses Gewinnspieles teilen. Jeder bekommt denselben Anteil.Block 1: 26, 32, 35, 38, 48 Eurozahlen: 2, 6Block 2: 2, 16, 23, 28, 37 Eurozahlen: 1, 6Block 3: 3, 23, 25, 29, 47 Eurozahlen: 7, 9Block 4: 23, 34, 39, 46, 47 Eurozahlen: 3, 8Block 5: 16, 33, 36, 44, 48 Eurozahlen: 4, 10Block 6: 31, 36, 39, 45, 47 Eurozahlen: 2, 5Block 7: 2, 17, 23, 37, 40 Eurozahlen: 5, 7Block 8: 6, 14, 24, 36, 46 Eurozahlen: 3, 5Block 9: 28, 32, 36, 48, 49 Eurozahlen: 4, 8Block 10: 23 , 26, 36, 38, 39 Eurozahlen: 6, 8Auf der Facebookseite von inFranken.de unter dem Post bis Freitagabend, 22. Juni um 20 Uhr kommentieren.Falls inFranken.de den Jackpot knacken sollte, werden alle Gewinner per Facebook-Privatnachricht benachrichtigt.Seit 2012 wird der Eurojackpot ausgespielt. In diesen sechs Jahren blieb das gesetzlich auf 90 Millionen Euro festgelegte Maximum noch nie so lange stehen.Der deutsche Rekord für einen Lottogewinn würde in dieser Woche eingestellt, wenn ein Tipper oder eine Tippgemeinschaft aus Deutschland zuschlägt. Rekordhalter ist bislang ein Spieler aus dem Schwarzwald. Der Glückliche sicherte sich die Summe von 90 Millionen Euro im Jahr 2016.Da der Eurojackpot mit einer Obergrenze gedeckelt ist, fließt jeder zusätzlich gespielte Euro in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot. In dieser Woche werden hier 24 Millionen Euro ausgeschüttet.Um den Rekord einzustellen, muss auf dem TippzettelDabei müssen 5 aus 50 sowie weitere 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Spielern, wird die Gewinnsumme geteilt. Seit dem Start des Eurojackpots vor sechs Jahren hat die europäische Lotterie zum fünften Mal die Obergrenze erreicht.Die Chance auf den Gewinn des Eurojackpots liegt bei 1 zu 95 Millionen. Deutlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag ("6 aus 49"). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei 1 zu 140 Millionen.In der zweiten Gewinnklasse des Eurojackpots liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1 zu 6 Millionen. Hier sind fünf Richtige plus eine getroffene Zusatzzahl nötig.Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird von Facebook weder gesponsert, unterstützt oder organisiert.Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Mitarbeiter der Mediengruppe Oberfranken sind von der Teilnahme ausgeschlossen.Kommentare, die gegen die Facebook-Richtlinien, gegen die Netiquette von inFranken.de, deutsches Recht und oder das Copyright verstoßen, werden nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausgeschlossen.Alle Kommentatoren, die die Bedingungen des Gewinnspiels erfüllen, können gewinnen. Kommentiert ein Nutzer häufiger, wird es als einzelne Teilnahme gewertet.Die Auswertung des Gewinnspiels findet zu einem Zeitpunkt statt, die die Redaktion festlegt.Die Gewinner werden über eine Privatnachricht bei Facebook informiert. Der jeweilige Sieger muss sich innerhalb von drei Tagen über eine Privatnachricht zurückmelden. Tut er das nicht, wird der Gewinn erneut unter allen Teilnehmern aufgeteilt.Die Namen der Gewinner werden erfasst, aber nach Abwicklung des Gewinnspiels gelöscht. Die Kommentare auf Facebook bleiben aber bestehen.Die Mediengruppe Oberfranken haftet nicht für die Verfügbarkeit der Facebook-Seite und haftet auch nicht für etwaige Übertragungsfehler.Veranstalter des Gewinnspiels ist inFranken.de GmbH & Co KG.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.