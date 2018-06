80-Jähriger entfernt Unkraut mit Gasbrenner, gerät in Brand und stirbt

Zu einem tragischen Unfall kam es in Uetersen im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein. Ein 80-Jähriger entfernte gegen 13.40 Uhr das Unkraut vor seinem Haus mit einem Gas-/Unkrautbrenner und geriet selber in Brand. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberge weiter berichtet, sei der Mann mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen worden. Nach Informationen der Uetersener Nachrichten sei der Mann kurze zeit später verstorben.