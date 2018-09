500 Schweine qualvoll in Stall erstickt: Verstoß gegen das Tierschutzgesetz?

Nach dem Ausfall einer Belüftungsanlage sind in einer Mastanlage in Käßlitz im Landkreis Hildburghausen in Thüringen rund 500 Schweine erstickt. Das Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Nach Angaben des Landratsamtes seien die toten Schweine inzwischen vom Gelände der betroffenen Genossenschaft in Käßlitz abtransportiert worden. Die Veterinärbehörde ermittele nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Unfall in Schweinestall: Tierarzt beobachtet Abtransport

Nach Informationen des "Freien Wortes" hatte ein Tierarzt aus Käßlitz beobachtet, wie die toten Tiere mit einem Radlader aus dem Stall gebracht wurden. Seinen Angaben zufolge kam es zu dem Unfall, weil kein Notstromaggregat ansprang, als die Lüftung im Stall ausfiel. Der Arzt habe außerdem angekündigt, Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu erstatten.

Mehr zum Thema Tierschutz: Missstände im Schlachthof - Tierarzt packt aus