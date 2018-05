Must-haves für euren Abend: 5 ausgefallene Gadgets für Partylöwen

1. Selbst gemachte Shotgläser





2. Die Zapfanlage to go





3. Nirgendwo das Bier stehen lassen





4. Flachmann als Armreif





5. Wer mehr Durst hat



* Hinweis: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit * gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision von Amazon. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Egal in welchem Alter, jeder geht gerne feiern. Wir haben ein paar Gadgets zusammengesucht, die viel Spaß beim Feiern bringen und auch durchaus hilfreich sein können.Um beim Feiern nicht zu viel Geld auszugeben, trifft man sich oft vorher zum "Vortrinken". Wer als Gastgeber etwas besonders raffiniertes auftischen möchte, der kann seine eigenen Shot-Gläser herstellen.Die eine Möglichkeit besteht darin die Gläser zu backen. Wer gerne Baileys * oder andere Liköre trinkt, der kann sich zum Bespiel Shotgläser aus Cookie-Teig backen. Nach dem Backen die Gläser innen mit einer Schicht Schokolade bestreichen und gut aushärten lassen.Wer nicht backen will, der kann sich auch einfach aus Eiswürfeln Shotgläser machen. Die Gläschen halten gleichzeitig die Getränke kalt. Gerade im Sommer ein Hingucker auf jeder Party. Die Form ist aus flexiblem, hochwertigen Silikon. Das Material erleichter es, die Eiswürfel unfallfrei zu entnehmen.Die Zapfanlage im Rucksackformat kann einfach auf den Rücken geschnallt werden und ist ein garantierter Hingucker. Die beiden Gefäße haben ein Fassungsvermögen von je drei Litern. Der Hersteller verspricht trotz zwei Behälter auf dem Rücken völlige Bewegungsfreiheit. Durch die integrierten Schläuche und die Zapfpistolen kann jeder Becher schnell befüllt werden.Die meisten kennen es, wenn man beim Feiern gehen sein Bier irgendwo hinstellt und es danach nicht mehr findet. Oder einfach viele andere dastehen und die die eigene Flasche nicht mehr erkennt. Für dieses Problem gibt es jetzt die Saufkrawatte. Laut Hersteller ist die Krawatte aus sechs Millimeter staken Neopren, welches das Bier kühlt und zudem dafür sorgt, dass das Hemd hinter der Krawatte nicht nass wird.Der Unterschied zwischen einem Flachmann und diesem Armreif ist, dass der Flachmann beim Durchsuchen der Tasche auffällt. Bei dem gefüllten Armreif am Handgelenk würde niemand davon ausgehen, dass es sich dabei um mehr als nur ein Accessoire handelt. Das Armband ist nach Angaben des Herstellers aus hochwertigem Edelstahl.Wem das Armband nicht reicht, der kann sich gleich eine ganze Tasche kaufen. In den Baggy Wincoat kann ganz einfach ein Tetrapackwein eingefüllt werden. Die Tasche ist mit einem Gummiboden ausgestattet, durch den man die Tasche jederzeit überall abstellen kann und sie trotzdem einen festen Halt hat. Um den Wein zu kühlen, können auch noch Eiswürfel oder ein Kühlaggregat in die Tasche gepackt werden. Im Boden befindet sich der Zapfhahn mit dem es einfach ist den Wein zu zapfen.