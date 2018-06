240 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot: Polizei zeigt 17 "Rettungsgassen-Blockierer" an

Im Nachgang zu dem unter anderem Verkehrsunfall hat die Polizei insgesamt 17 Fahrzeugführer wegen Blockierung der Rettungsgasse angezeigt. Konsequenzen: je Fahrer 240 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot.Außerdem müssen acht Fahrzeugführer eine Geldbuße in Höhe von 75 Euro bezahlen, da sie zum schnelleren Vorwärtskommen verbotswidrig den Seitenstreifen befahren hatten. Ein polnischer Sprinterfahrer verlangsamte seine Fahrgeschwindigkeit, um aus dem Auto heraus mit dem Handy zu filmen. Gegen ihn wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 230 Euro verhängt, das Video vor einer Verbreitung gelöscht.Bei dem Unfall am Freitagmorgen, 22. Juni, verunglückte ein Lkw-Autotransporter zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Kirchheimer Dreieck in Fahrtrichtung Kassel. Vermutlich war der Fahrer des Autotransporters zu schnell unterwegs. Der Transporter krachte nach links in die Betonleitwand, wurde von dort abgewiesen und knickte ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.