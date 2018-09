Mittenaar vor 2 Stunden

Suchaktion

20 Jahre nach dessen Verschwinden: Polizei sucht Leichenteile eines vermissten Mannes

Eine großangelegte Suchaktion hat am Samstag in einem Wald in Mittelhessen stattgefunden. Das Besondere: Der Mann, nach dessen Überresten die Polizei sucht, gilt seit fast 20 Jahren als verschwunden.