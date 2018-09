Gewalt in der Schule: 17-Jähriger greift Lehrer an - Polizei muss anrücken

Ein 17-Jähriger hat am Donnerstag einen Lehrer geschlagen. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Angreifer festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hatte mit mehreren Beamten, auch in zivil, nach ihm gefahndet. Der Jugendliche wurde außerhalb der Schule gefasst. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Grund der Auseinandersetzung: Streit mit Familie

Der 17-Jährige ist nach Angaben der Polizei nicht Schüler der Schule. Hintergrund sei eine Familienangelegenheit gewesen.

Am Morgen war bei der Polizei die Information eingegangen, dass der Vater des Jugendlichen in der Schule sei und seine beiden 13 und 15 Jahre alten Töchter suche, die vom Jugendamt in Obhut genommen worden waren.

Der Vater lieferte sich nach Polizeiangaben eine verbale Auseinandersetzung mit Mitarbeitern der Schule und ging dann. Später sei der Sohn in der Schule erschienen, auf dem Weg zum Sekretariat dem Lehrer begegnet und habe zugeschlagen.