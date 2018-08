15 Feuerwehr-Männer nötig: Die schwierige Rettung von Hund "Max"

Große Rettungsaktion für einen Hund: Gleich 15 Feuerwehrleute waren in Österreich an der Rettung von Hund Max aus einem Brunnenschacht beteiligt. Der Vierbeiner war am Freitag im niederösterreichischen Breitenfurt aus unbekannter Ursache in den vier Meter tiefen Schacht gestürzt.

"Max" drohte zu ersticken

Als die Retter eintrafen, war der Hund wegen der schlechten Sauerstoffversorgung bereits "leicht lethargisch", wie die Feuerwehr mitteilte. Der Schacht wurde zunächst mit einem Elektrolüfter belüftet, dann stieg ein Feuerwehrmann in den Schacht hinab und holte Max an die Oberfläche. Den Angaben zufolge kam er dort rasch wieder zu Kräften.