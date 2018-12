Mitten in den Stress des letzten Wochentages vor Weihnachten platzt die tragische Nachricht: In Marktrodach wird auf der Bundesstraße 173 am Freitagnachmittag (21. Dezember 2018) gegen 16.45 Uhr ein Mann von einem VW-Bus erfasst.

Auf der Fahrbahnseite Richtung Kronach kollidiert der im Landkreis Kronach gemeldete, weiße Bus rund 50 Meter nach der OMV-Tankstelle mit dem Unfallopfer. Der Außenspiegel des Fahrzeugs trifft den Mann am Kopf, wo er schwere Verletzungen erleidet. Außerdem gerät auch sein Oberarmbereich in Mitleidenschaft. Zunächst ist er bewusstlos. Der Mann wird mit einem Rettungswagen in die Helios-Frankenwaldklinik gebracht. Die Kronacher Polizei kann vor Ort Lebensgefahr nicht ausschließen.

Dunkelheit statt Ampel

Warum der 66-Jährige die Straße an dieser dunklen Stelle und nicht mittels der Ampel im Kreuzungsbereich überqueren wollte, ist unbekannt. Ein Gutachter befindet sich am frühen Abend auf dem Weg zur Unfallstelle. Beim Fahrer des VW-Busses kann Alkoholeinfluss ausgeschlossen werden.

Die Fahrbahn, auf der in diesem Bereich sowohl die B 173 als auch die B 303 verläuft, muss halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr Richtung Kronach wird durch den Ort Unterrodach hindurch umgeleitet. Die Feuerwehr Marktrodach ist zur Verkehrsregelung und zum Ausleuchten der Unfallstelle für Vermessungsarbeiten der Polizei vor Ort. Der Sachschaden ist gering.

Brand in Bratwurstbude

Fast zeitgleich mit dem Unfall hat es in Marktrodach auch noch gebrannt. Das Feuer war in der Oberrodacher Bratwurstbude ausgebrochen, konnte von der gerufenen Feuerwehr aber schnell gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. Mit dem Unfall hatte der Brand nichts zu tun.

