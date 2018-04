Ein neuer Fachbetrieb stellt sich vor

Im September 2017 wagte Spenglermeister Torsten Bär den Sprung in die Selbstständigkeit, in dieser Woche bezieht er seine neuen Firmenräume in der Hugo-Hesse-Straße 2 im Kulmbacher Stadtteil Blaich.

Wem der Name Bär im Bezug auf Spenglerarbeiten bekannt vorkommt, der liegt genau richtig, denn der 34-jährige Jungunternehmer ist der Sohn von Sabine und Jürgen Bär, die selbst seit über 25 Jahren mit eigener Firma im Spenglerhandwerk tätig sind. Seine Ausbildung begann Torsten Bär 1999 im elterlichen Betrieb, und er schloss diese 2003 erfolgreich mit dem Gesellenbrief ab. Im Jahr 2007 hat er erfolgreich seine Meisterprüfung abgeschlossen.

"Durch meine 19-jährige Berufserfahrung, die ich im elterlichen Betrieb absolviert habe, und meine Qualifikation als Meister, stand es für mich fest, den Weg der Selbstständigkeit zu gehen. Mit 33 Jahren war es für mich das richtige Alter, diesen Weg in Angriff zu nehmen", erklärt Bär seine Beweggründe.

"In meinem Beruf liebe ich die Einzigartigkeit jeder einzelnen Aufgabe bzw. Baustelle. Die Vielfältigkeit auf so verschiedene Art und Weise Bleche zu verarbeiten, begeistert mich immer wieder. In unserem Beruf steht das Handwerk der Fingerfertigkeit an erster Stelle, da die Arbeiten nicht maschinell erledigt und hergestellt werden können. Das zu können, macht mich besonders stolz, und es erfüllt mich mit Glück, zu sehen, wenn die Kunden Zufriedenheit ausstrahlen", so Torsten Bär.





Ein gut eingespieltes Team



"Mein Können gab ich ab 2006 meinem langjährigen Freund Marco Vödisch - jetzt auch Mitarbeiter - mit auf seinen beruflichen Weg. Ich lernte ihn im Betrieb meiner Eltern an und arbeitete mehr als 12 Jahre Hand in Hand mit ihm zusammen. Dort schloss er dann auch seine Gesellenprüfung als Spengler erfolgreich ab. Von daher stand auch diese Entscheidung fest, ihn als meinen Mitarbeiter einzustellen", betont Torsten Bär. "Durch unser langes Zusammenarbeiten ist es uns auch möglich, komplizierte Details zu erarbeiten und zu lösen. Zusammen ergänzen wir uns als Team perfekt für alle Aufgaben die uns erwarten."

Torsten Bärs Ehefrau Vera Bär arbeitete ebenfalls seit drei Jahren im elterlichen Betrieb mit, sie erlernte schnell die Fähigkeiten und Kenntnisse, die das Bürowesen ausmachten.