Eine Seefahrt die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön - frei nach diesem Motto steigen die Zahlen der Kreuzfahrtpassagiere Jahr für Jahr. Längst sind Kreuzfahrten nicht mehr nur für Senioren, das Angebot hat sich an die rasant steigende Nachfrage angepasst und ist so variantenreich wie nie. Ob nun klassisch mit dem Kreuzfahrtschiff an die Südsee, eine mehrtägige Atlantiküberquerung oder eine stationenreiche Route entlang der Küste des Mittelmeeres, mittlerweile dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Klassiker und beliebt wie nie ist hierbei die Karibik. Kein Wunder, locken dort doch traumhaft weiße Sandstrände, Cocktails unter Palmen und glasklares Wasser. Doch auch der Norden zieht Touristen an. Abenteuerlustige können mit dem Postschiff durch die aufregenden und zauberhaft schönen Fjorde Norwegens schippern - eine Kreuzfahrt der ganz anderen Art. Doch welche der beiden Optionen ist für Sie die richtige?





Karibik: Sonne, Strand und mehr



Pack die Badehose ein, nimm" dein kleines Schwesterlein und dann - ab in die Karibik! Was früher den Reichen und Schönen vorbehalten war, ist mittlerweile zum beliebten Reiseziel für Jedermann avanciert. Und sind wir doch mal ehrlich, wer träumt nicht davon, einmal an einem palmengesäumten Sandstrand entlang zu spazieren, eine frische Kokosnuss in der Hand und karibische Klänge in den Ohren? Das klingt wahrhaft paradiesisch und ist dank der Kreuzfahrten in greifbare Nähe gerückt. Der große Vorteil einer solchen Schiffsreise: Sie erleben Abwechslung pur ohne den Organisationsstress, den eine Reise mit vielen Stationen im Normalfall erfordert.

In der Karibik erwarten Sie aber nicht nur Traumstrände, auch das Landesinnere der vielen Inseln ist sehenswert. Sattes Grün im Dschungel, eine artenreiche Fauna und prächtige Blüten sowie malerische Landschaften mit rauschenden Wasserfällen und Plantagen exotischer Früchte locken die Besucher. Ein weiterer Höhepunkt sind die gastfreundliche Landesbevölkerung und die kulinarischen Gaumenfreuden, mit denen die Karibik aufwartet. Die farbenfrohe karibische Küche überzeugt durch fruchtige Noten, ihre Leichtigkeit und die Bodenständigkeit mit der sie zubereitet und serviert wird. Frischer Fisch und allerlei Meeresfrüchte, herrliches Obst und knackiges Gemüse, gepaart mit betörenden Gewürzen ergeben eine Landesküche, die es lohnt probiert zu werden.

Eine Kreuzfahrt in die Karibik ist für Sonnenanbeter, Gourmets und Erholungssuchende. Das Programm ist abwechslungsreich und bietet sowohl erholsame Strandtage, als auch Städtetrips und Aktivtouren ins Landesinnere.





Norwegen: Abenteuer pur



Mit Sonne und weißen Sandstränden dürfen Sie hier nicht rechnen, dafür haben die Hurtigruten ihren ganz eigenen Reiz. Die traditionelle Route der norwegischen Postschiffe wird mittlerweile nicht mehr von diesen befahren, dafür tummeln sich heute Kreuzfahrt- und Frachtschiffe auf der Strecke entlang der Küste Norwegens zwischen Bergen und Kirkenes. Norwegen verzaubert seine Gäste vor allem mit der magischen Küstenlandschaft: unzählige Fjorde reihen sich wie Kerben in die raue Küste, felsige Bergwelten und die wilde See ergeben eine dramatische Kulisse. Der eigentliche Publikumsmagnet jedoch sind die Aktivitäten und Erlebnisse, die eine Hurtigruten-Kreuzfahrt zu bieten hat ¬- Polarlichter zum Beispiel. Wer schon immer einmal sehen wollte, wie der Himmel vom Licht geheimnisvoller Formen erstrahlt, der ist in Norwegen genau richtig. Kreuzfahrer können hier Husky-Touren buchen, Wanderungen durch die ursprüngliche Landschaft unternehmen, Wikingerfeste besuchen, traumhafte Inselwelten erleben, Bergwerke besichtigen, an Expeditionen in die spannende Welt des Nordens teilnehmen und allerlei weitere spannende Ausflüge machen. Die Schifffahrt durch die Fjorde ist allen zu empfehlen, die nicht gerne den ganzen Tag am Pool liegen und stattdessen ein wenig Action im Urlaub brauchen. Festes Schuhwerk und eine Windjacke gehören unbedingt in den Koffer eines jeden Hurtigruten-Besuchers. Den Mangel an Sommerhitze gleichen unvergleichliche Ausblicke, malerische Städtchen und eine unbändige wilde Natur allemal aus. Zudem ist Norwegen zu jeder Jahreszeit sehenswert, schließlich locken unter anderem die Polarlichter im Winter und die Mitternachtssonne im Sommer. Vanessa Höfner