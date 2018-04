Vom klobigen Hörrohr aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu den heutigen, fast unsichtbaren und volldigitalen Hochleistungsgeräten hat das Hörgerät einen beeindruckenden Weg hinter sich. Elektronische Bauteile wurden soweit verkleinert, dass sich die Tonqualität auf nur wenigen Quadratzentimetern enorm steigern ließ. Nicht nur das, auch eine multimediale Vernetzung erleichtert den Alltag.





Analog vs. digital



Früher bestanden die Hörgeräte unter anderem aus einem Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher. Damit wurde der Schall der Umgebungsgeräusche in elektronische Signale gewandelt und die ankommenden Signale verstärkt. Als die volldigitale Technik endgültig Einzug in die Hörakustik fand und die analogen Modelle vom Markt verdrängte, kamen Programmierfunktionen hinzu, die den Komfort der heutigen Hörgeräte auszeichnen. Diese haben mit ihren Vorgängern zwar noch Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher gemeinsam, können jedoch weitaus mehr: zum Beispiel störende Nebengeräusche herausfiltern, Geräuschsituationen erkennen und die Verstärkung automatisch an das Umfeld anpassen.



Volldigital ist Standard



Bestimmte Frequenzen können zudem gezielt justiert werden, je nach Hörverlust ergeben sich dadurch individuelle Abschwächungen oder Verstärkungen. Wird dem Schall aus einer bestimmten Richtung Priorität gegeben, lassen sich Gespräche in einer geräuschvollen Umgebung besser wahrnehmen. Auch Rückkopplungen und die störungsanfällige Kommunikation über Handys sind nahezu vollständig Geschichte. Die volldigitalen Hörhilfen lassen sich über den eingebauten Micro-Computer steuern, dessen Software viele Feineinstellungen zulässt. So werden Geräusche ohne Zeitverlust widergegeben und die Balance zwischen beiden Ohren via Funkabstimmung gewährleistet. Lernfähige Algorithmen analysieren und speichern die Geräuschkulisse, in der sich der Träger überwiegend aufhält. Bestimmte Geräte können sich auch die häufigste Trageeinstellung merken und daraufhin ihre Funktion mit diesen Werten abstimmen. Häufig steckt diese Technik in High-Tech-Geräten, entsprechend berät der Hörakustiker je nach Bedarf und Preisvorstellung.





Technisch bestens ausgestattet



Das Hörsystem muss sich nicht nur auf die Kommunikation im Alltag einstellen, sondern häufig auch die berufliche Situation und mediale Kanäle wie TV oder Radio erfassen.

Diese multimediale Vernetzung lässt sich über gewisse Vorrichtungen erreichen, die die Hörhilfe beispielsweise direkt mit der Audioquelle verbinden, zum Telefon-Headset umfunktionieren oder mit besonders weitreichenden externen Mikrofonen ausstatten. Bequem ist auch die diskrete Steuerung mithilfe einer Fernbedienung, die sich zum Beispiel über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbinden lässt. Während des ganzen Prozesses begleiten die Hörakustiker den Träger. Denn die komfortable ergonomische Passgenauigkeit, das dezent kosmetische Design und vor allem die richtigen individuellen Trageeinstellungen heben neben der digitalen Ausstattung die Lebensqualität bei einer Hörschädigung enorm an und bedürfen einer fachmännischen Beratung. Iris Müller