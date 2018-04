Optiker werden im Normalfall nur dann konsultiert, wenn das Gefühl besteht, dass sich die Sehstärke verändert hat oder wenn ein Sehtest für Führerscheine benötigt wird. Dabei sind Optiker Spezialisten und können in der Regel mehr als nur die richtige Dioptrienzahl feststellen. Bevor man wochenlang auf einen Termin beim Augenarzt wartet, kann vorher ruhig der Optiker zu Rate gezogen werden. Dieser hat eine Bandbreite verschiedener Tests zur Hand und verfügt über ein fundiertes Wissen zu unseren Augen. Der Optiker kann die Augen durchchecken und im Falle von Auffälligkeiten an den Augenarzt verweisen.





Früherkennung eines Glaukoms



Das Glaukom, zumeist auch Grüner Star genannt, ist eine in Deutschland relativ häufig auftretende Augenkrankheit, die in vielen Fällen erst sehr spät diagnostiziert wird. Die Krankheit verläuft zunächst schmerzfrei und weitgehend ohne auffällige Symptome, kann aber im unbehandelten Zustand zu einer dauerhaften Einschränkung der Sehfähigkeit führen. Im schlimmsten Fall muss mit Erblinden gerechnet werden. Um dem vorzubeugen, sollte ab dem vierzigsten Lebensjahr verstärkt darauf geachtet werden. Der einfachste Weg ist der Gang zum Optiker: Dieser kann dann entweder einen Sehtest oder eine Tonometrie durchführen. Letzteres ist die Messung des Augeninnendrucks, die mithilfe eines Luftimpulses den Druck im Auge misst. Anhand dieser Zahl kann der Optiker feststellen, ob es Anzeichen für den Grünen Star gibt oder nicht. Man sollte diesen Test mindestens einmal jährlich machen. Leider zahlen die Krankenkassen diese Leistung nur dann, wenn bereits Verdacht auf ein Glaukom besteht, in der Regel ist der Test mit einem Preis zwischen 15 und 25 Euro aber nicht sehr teuer. Stellt der Optiker Anzeichen eines Glaukoms fest, so kann dieses mit Augentropfen behandelt werden. Diese senken den Augendruck und können den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen oder sogar anhalten. Eine frühe Erkennung der Krankheit durch den Optiker lohnt sich also in jedem Fall.





Gesichtsfeldmessung



Bei der sogenannten Perimetrie wird das Sichtfeld geprüft, das bei geradem Blick nach vorne und ohne Augenbewegung wahrgenommen werden kann. Nacheinander werden die Augen mittels herkömmlicher Perimetrie, Computerperimetrie oder mit der neusten Methode, der Flicker-Defindes-Form-Perimetrie, geprüft. Die Gesichtsfeldmessung findet ganz verschiedene Anwendungsgebiete und kann eine Vielzahl von Sehstörungen aufdecken. In der Regel wird die Perimetrie vom Optiker durchgeführt und folgt bei Befund zu einer Überweisung zum Augenarzt. Dieser kann dann aufgrund der erfassten Daten und durch weitere Untersuchung eine konkrete Diagnose stellen. Der Optiker ist also insofern hilfreich, als dass er in den meisten Fällen sogar ohne Termin jederzeit diese Tests durchführen und Augenprobleme identifizieren kann.





Der Optiker ersetzt nicht den Arzt



Der Optiker ist ein professioneller Ansprechpartner, falls Sie Verdacht auf Schwierigkeiten mit den Augen haben oder solche ausschließen wollen. Bei Schwierigkeiten mit der Brille oder auf Sehhilfen bezogene Fragen kann der Optiker auf jeden Fall als erster Ansprechpartner genutzt werden. Ein regelmäßiger Besuch ist auch deshalb sinnvoll, um den Augeninnendruck messen zu lassen. Denn je früher ein Grüner Star diagnostiziert wird, desto besser und effektiver kann er behandelt werden. Natürlich ersetzt der Optiker nicht den Augenarzt. Dieser sollte ab einem Alter von 40 Jahren unabhängig vom Besuch beim Optiker etwa alle zwei Jahre konsultiert werden. Bei akuten Problemen oder Schmerzen in den Augen ist es ebenfalls ratsam, direkt zum Arzt gehen. Vanessa Höfner