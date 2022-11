Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wirft ihre Schatten voraus. Elf Tage vor dem Auftaktspiel beherrschen eher negative Schlagzeilen die Berichterstattung rund um das wahrscheinlich außergewöhnlichste Fußball-Turnier, das es jemals gab. Wirklich überraschend ist das nicht, WM-Gastgeber Katar tut selbst einiges dafür, zuletzt sorgte der katarische WM-Botschafter mit wirren Aussagen über Homosexualität für Wirbel. Es gibt nicht wenige Menschen - auch erklärte Fußballfans -, die sich angesichts solcher Äußerungen und der Gesamtsituation rund um die WM in Katar (umstrittene Vergabe, tote Gastarbeiter auf Stadien-Baustellen, massive Menschenrechtsverletzungen und vieles mehr) zum Boykott des Turniers aufrufen.

An diesem Donnerstag steht allerdings der sportliche Aspekt im Vordergrund, denn Bundestrainer Hansi Flick wird das deutsche WM-Aufgebot bekannt geben. Deutschlands WM-Kader wird im Rahmen einer Pressekonferenz in der DFB-Akademie in Frankfurt am Main um 12 Uhr mittags verkündet.

Flick nominiert WM-Kader für Deutschland

Ein Großteil der insgesamt 26 Plätze im Kader scheint bereits fix vergeben. Allein vom FC Bayern München werden um Kapitän Manuel Neuer sieben Spieler zum Kreis der Nationalmannschaft gehören. Doch es gibt auch noch einige Fragezeichen im Kader, vor allem im Angriff sind nach den Verletzungen von Leipzigs Timo Werner und Wolfsburgs Lukas Nmecha die Optionen für Flick kleiner geworden. Insofern könnte es auch die ein oder andere Überraschung geben. Zuletzt wurde bekannt, dass Dortmunds Marco Reus wohl die WM verpassen wird. Nach "Sky"-Informationen sei der 33-Jährige nach einer erst kürzlich auskurierten Verletzung noch nicht fit genug.

Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und der erst 17-jährige Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) werden gute Chancen auf ein DFB-Debüt bei der WM in Katar eingeräumt. Mit Spannung erwartet wird zudem, ob Flick in Mats Hummels (Borussia Dortmund) und Mario Götze (Eintracht Frankfurt) zwei Weltmeister von 2014 reaktiviert.

Überraschungen im WM-Aufgebot haben bei der DFB-Elf durchaus Tradition. Ein Blick in die Vergangenheit wagt die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Überraschende WM-Entscheidungen haben beim DFB Tradition - auch 2022?

WM 2006 (Deutschland): Bundestrainer Klinsmann und Assistent Löw verblüffen Fans und Experten mit der Nominierung des Dortmunders David Odonkor, dem Flügelflitzer ohne Länderspiel. Der 22-Jährige liefert im Gruppenspiel gegen Polen. Als Joker bedient er nach einem rasanten Flügellauf den ebenfalls eingewechselten Oliver Neuville, der in der Nachspielzeit das 1:0 erzielt. Das Dortmunder Stadion bebt. Angreifer Kevin Kuranyi ist bei der Kaderverkündung der Promi unter den Gestrichenen. Er kann es kaum glauben, als Klinsmann ihn anruft und für die Heim-WM ausbootet: «Ich habe gelacht und gesagt: Das ist jetzt nur ein Spaß, oder?» Nein, nein, Klinsmann scherzte keineswegs, es war sein voller Ernst.

WM 2010 (Südafrika): Löw überrascht vor seiner ersten WM als Bundestrainer mit den Neulingen Holger Badstuber und Dennis Aogo. Torwart-Veteran Jörg Butt vom FC Bayern ersetzt den verletzten René Adler. Dessen Status als Nummer 1 erhält der damals 24 Jahre alte Schalke-Schlussmann Manuel Neuer. Kapitän Michael Ballack verletzt sich kurz vor Turnierbeginn. Die Nation ist geschockt. Aber auf Ballacks Position im Mittelfeld trumpft der junge Sami Khedira in Südafrika auf. Das Resultat: Nach der WM wechselt der damals 23-Jährige vom VfB Stuttgart zu Real Madrid.

WM 2014 (Brasilien): Torjäger Mario Gomez und Torwart René Adler fehlen im anfangs noch 30-köpfigen DFB-Aufgebot. «Das ärgert mich unendlich», klagt Gomez. «Mario hat seit September nur 280 Minuten gespielt», begründet Löw. Der weithin unbekannte Abwehrspieler Shkodran Mustafi wird nach dem Trainingslager ausgemustert und dann doch Weltmeister, weil sich Pechvogel Marco Reus im letzten Testspiel vor dem Abflug nach Brasilien verletzt. Löw nominiert Mustafi nach. Der sitzt im Flieger nach Südamerika und darf am Ende mit dem WM-Pokal jubeln.

WM 2018 (Russland): Löw überrascht mit Länderspiel-Neuling Nils Petersen. Im reifen Alter von 29 darf der Freiburger sich im Trainingscamp um einen WM-Platz bewerben - nach 15 Toren in der Bundesligasaison. In Südtirol gibt es dann ein großes Raunen, als Löw neben Torwart Bernd Leno, Jonathan Tah und Petersen auch Jungstar Leroy Sané (Manchester City) nach Hause schickt. «Leroy hat ein riesiges Talent, absolut», sagt Löw damals. Bei Flick muss der nun 26 Jahre alte Sané kein Déjà-vu fürchten: Der Bayern-Star ist gesetzt für die WM in Katar.

WM 2022 (Katar): Bis zuletzt wird spekuliert, wen Flick bei seinem Premieren-Turnier als Bundestrainer mitnimmt nach Katar. Die verletzten Angreifer Timo Werner und Lukas Nmecha fallen aus. Die Länderspielneulinge Youssoufa Moukoko (17/Borussia Dortmund) und Niclas Füllkrug (29/Werder Bremen) werden darum als Mittelstürmer noch heißer gehandelt. Macht's Flick etwa wie Löw bei der verpatzten EM 2021 und holt Abwehr-Routinier Mats Hummels noch mal für ein Turnier zurück? Und wie verfährt er mit länger verletzten Akteuren wie Marco Reus und Lukas Klostermann oder auch das seit Monaten pausierende Leverkusen-Talent Florian Wirtz?

Die DFB-Auswahl trifft sich am Sonntagabend (13. November 2022) nach Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltages in Frankfurt. Am Montag geht es für drei Tage ins Trainingslager nach Oman, wo am folgenden Mittwoch (16. November) das letzte Testländerspiel gegen den dortigen Gastgeber ansteht. Einen Tag später folgt der Umzug nach Katar ins WM-Quartier Zulal Wellness-Resort. In der Gruppenphase spielt Deutschland gegen Japan (23. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

mit dpa