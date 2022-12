WM in Katar 2022: Kroatien gewinnt Spiel um Platz 3

Kein gutes Ende von Turniermärchen für Marokko

Kroatien-Vorsprung zur ersten Halbzeit gehalten

Das kleine Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ist entschieden: Kroatien besiegt Gegner Marokko in einem spannenden Spiel um Platz 3. Das Turniermärchen Marokkos, das als erstes afrikanisches Land in ein WM-Halbfinale eingezogen war, ist somit nicht derart positiv zu Ende gegangen, wie es von vielen Fans erhofft wurde.

Kroatien gewinnt gegen Marokko - trotz motivierender Fangesänge doch kein afrikanisches Märchen

Nach einer aufregenden ersten Halbzeit führte Kroatien mit 2:1. Die Zuschauer sahen bereits innerhalb der ersten zehn Minuten ein spannendes Spiel mit gleich zwei Toren. In Minute 7 sorgte Gvardiol per Kopf für das 1:0, Marokko reagierte schnell mit Dari, der zum Ausgleich traf.

Obwohl Marokko in Teilen der ersten Hälfte bessere Chancen herausspielte als die etwas gemächlicher wirkenden Kroaten verwandelte Oršić in der 42. Minute mit einem Traumtor. Die zweite Hälfte zeigte dann sehr lange, dass sich beide Mannschaften heute auf Augenhöhe begegneten. Ein Angriff folgte auf den nächsten, doch viele Wechsel und ein recht chaotisches Spiel führte bis fast zum Schluss dazu, dass die letzte Konsequenz in den Abschlüssen fehlte.

So schaffte Marokko den Ausgleich trotz lautstarker Unterstützung der Fans und mehreren Chancen auch in den sechs Minuten Nachspielzeit nicht mehr - und Kroatien geht letztlich als Sieger des kleinen Finales hervor. Am Sonntag findet dann das große Endspiel der WM in Katar zwischen Frankreich und Argentinien statt - ab 16 Uhr geht es los - in der ARD und bei MagentaTV.