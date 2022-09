Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht kurz bevor. Im September startet das Turnier und im Vorfeld weisen mehrere Stimmen die Fans nochmal darauf hin, dass im arabischen Staat andere Regel gelten, vor allem was die Themen Alkohol und Sex betreffen. Auf der Seite des deutschen Auswärtigen Amtes heißt es beispielsweise: "Trunkenheit und der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit sind verboten, ebenso wie die Einfuhr von Alkohol nach Katar". Auch die Veranstalter betonen, dass Alkohol nicht zu ihrer Kultur gehört - Gastfreundschaft aber schon.

So soll es, laut Focus.online, bei der WM einige Auflockerungen der Regeln geben: In den Stadien selbst wird zwar kein alkoholhaltiges Bier erhältlich sein, dafür aber in ihrem direkten Umkreis. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, wird es einen Bierausschank vor und nach den Spielen in einem Gebiet zwischen Sicherheits- und Ticketkontrolle geben. In den Arenen selbst wird den Plänen nach nur alkoholfreies Bier erlaubt sein.

Alkoholverbot in den Stadien: an Lösungen wird gearbeitet

Allerdings gibt es noch keine finale Einigung zwischen dem Gastgeberland und dem Fußballweltverband FIFA. Die endgültigen Pläne für die Fan-Aktivitäten im Land möchte das katarische Organisationskomitee zu gegebener Zeit bekannt geben. Auf eine Kompromisslösung hofft nicht zuletzt der Hauptsponsor der FIFA, die Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev. - im Raum steht, niedrigprozentigen Gerstensaft in den Stadien anzubieten.

Zwar gibt es in Katar kein gänzliches Verbot von Alkohol, jedoch ist sein Ausschank beispielsweise nur in bestimmten Bars oder Restaurants genehmigt. Ausländer*innen dürfen Alkohol zwar auch in Geschäften kaufen, müssen aber über 21 Jahre alt sein, brauchen eine Erlaubnis und einen dauerhaften Wohnsitz in Katar. Stand jetzt könnten anreisende Fans vor Ort in den Läden also keinen Alkohol kaufen. Dazu veröffentlichte Focus.online eine Stellungnahme von den Organisatoren: "Alkohol ist in Katar bereits in ausgewiesenen Bereichen wie Hotels und Bars erhältlich, und das wird sich auch 2022 nicht ändern", so der Sprecher des Organisationskomitees. "Um den Fans entgegenzukommen, wird es während des Turniers in weiteren ausgewiesenen Bereichen Alkohol geben."

Neben den strikten Regeln in Bezug auf den Alkoholkonsum, sollten Fans beachten, dass es in Katar ein Verbot für außerehelichen Geschlechtsverkehr gibt. Dieser kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren geahndet werden. "One-Night-Stands wären keine gute Idee", äußert sich eine Quelle aus britischen Polizeikreisen gegenüber der "Daliy Star". Eben diese Quelle warnt Fans davor, sich allzu leichtfertig in Katar zu verhalten und dadurch Strafen zu riskieren. Es wäre besser, sich vor der Einreise über die geltenden Regeln für die Öffentlichkeit zu informieren.

Keine One-Night-Stands gewünscht: Umgangsformen beachten

Einen gleichen Hinweis gab auch das Reiseportal "qatar-travel-germany", das an die formelleren Umgangsformen in Land erinnerte: "Badebekleidung am Pool oder am Strand ist in Ordnung, ansonsten sollten Sie darauf achten, dass Schultern und Beine bedeckt sind. Das ist auch gut als Schutz vor der Sonnenstrahlung, die auch im Winter sehr stark sein kann. Der Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit wird nicht gern gesehen."

